ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 75 مليون جنيه من تجارة المخدرات

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء وحدات سكنية وعقارات وسيارات.

وقد قُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 75 مليون جنيه تقريبًا.

جاء ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

