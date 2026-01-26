إعلان

ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 75 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب : علاء عمران

02:24 م 26/01/2026 تعديل في 02:43 م

حبس - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء وحدات سكنية وعقارات وسيارات.
وقد قُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 75 مليون جنيه تقريبًا.
جاء ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تجارة المخدرات تهمة غسل الاموال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محافظ قنا يحذر: إجراءات صارمة ضد قيادة الأطفال للإسكوتر الكهربائي (صور)
أخبار المحافظات

محافظ قنا يحذر: إجراءات صارمة ضد قيادة الأطفال للإسكوتر الكهربائي (صور)
داخل 19 مول تجاري.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي 2026
حوادث وقضايا

داخل 19 مول تجاري.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي 2026
سوريا تتفق مع الأردن على استيراد 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا
شئون عربية و دولية

سوريا تتفق مع الأردن على استيراد 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا
قائمة بأبرز السيارات التي سيراها العالم خلال 2026.. تعرف على أسعارها
أخبار السيارات

قائمة بأبرز السيارات التي سيراها العالم خلال 2026.. تعرف على أسعارها
ينمو حتى 18 مترًا ومهدد بالانقراض.. ماذا نعرف عن القرش الحوتي بعد اصطياده
أخبار مصر

ينمو حتى 18 مترًا ومهدد بالانقراض.. ماذا نعرف عن القرش الحوتي بعد اصطياده

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل مستوى تاريخيا جديدا بمنتصف التعاملات