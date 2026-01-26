إعلان

من نادي صحي إلى وكر للمتعة.. ضبط 7 متهمين يمارسون الأعمال المنافية بالجيزة

كتب : علاء عمران

01:32 م 26/01/2026

المتهمين

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية 7 أشخاص بينهم 4 سيدات داخل نادي صحي تُديره إحداهن، وتستغله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام (إحدى السيدات لها معلومات جنائية) بإدارة نادي صحي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي وأمكن ضبط المذكورة وبصحبتها (3 سيدات لـ 2 منهم معلومات جنائية، 3 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية)، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية نادي صحي قسم شرطة بولاق أبو العلا

