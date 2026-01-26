إعلان

ابنها ضربها بسبب الميراث .. الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيدة بالغربية

كتب : علاء عمران

01:01 م 26/01/2026

الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيدة بالغربي

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على سيدة بالضرب أثناء جلوسها أمام أحد المنازل بمحافظة الغربية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 21 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة طنطا بلاغا من السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز)، أفادت فيه بتضررها من نجلها، الظاهر بالمقطع (مزارع، مقيم بذات العنوان)؛ لقيامه بالاعتداء عليها بالضرب أمام محل إقامتهما، على خلفية خلافات أسرية تتعلق بالميراث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، كما تم ضبط الأداة المستخدمة في الاعتداء بإرشاده.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية محافظة الغربية الاعتداء على سيدة

