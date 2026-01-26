هبة تطلب خلع زوجها: مأجر غرفة الأطفال لأصدقائه بـ1000 جنيه

تقدمت "هبة.م"، 29 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بزوجها بعد زواج دام قرابة ثلاث سنوات، مبررة طلبها باستحالة العِشرة واستمرار الخلافات الزوجية، على خلفية استغلال الزوج لمسكن الزوجية وتأجيره إحدى غرفه دون مراعاة لاحتياجات الأسرة، ما أفقدها الشعور بالأمان والاستقرار.

وقالت "هبة" في دعواها إنها تزوجت من "سيد.ع"، 33 عامًا، على أمل تكوين أسرة مستقرة، وانتقلت للعيش معه في شقة متواضعة كانت تمثل مسكن الزوجية الوحيد، إلا أنها فوجئت بعد فترة قصيرة من الزواج بتغير سلوك الزوج. وأضافت أن الخلافات بدأت تتصاعد تدريجيًا بسبب ضيق الحال المادي وعدم التزام الزوج بتوفير احتياجات الأسرة الأساسية.

وأوضحت الزوجة أن الأزمة بلغت ذروتها عندما أقدم الزوج على تأجير غرفة الأطفال داخل الشقة لأحد معارفه مقابل مبلغ مالي شهري، دون الرجوع إليها أو مراعاة لخصوصية الأسرة، قائلة إن هذا التصرف حرمها من أبسط مقومات السكن الآمن، وجعلها تعيش في حالة دائمة من القلق والتوتر. وأشارت إلى أن الغرفة المؤجرة كانت مخصصة مستقبلًا لأطفالها، إلا أن الزوج فضّل تحقيق مكسب مادي على حساب استقرار أسرته.

وأكدت "هبة" أن وجود غرباء داخل مسكن الزوجية تسبب لها في أذى نفسي بالغ، وشعور دائم بعدم الأمان، فضلًا عن نشوب مشاحنات مستمرة بينها وبين زوجها بسبب رفضها هذا الوضع غير الإنساني. وأضافت أنها اضطرت في أحيان كثيرة إلى مغادرة المنزل والمبيت لدى أسرتها لعدم قدرتها على التعايش مع هذا الواقع.

وتابعت الزوجة في دعواها أنها حاولت مرارًا إقناع زوجها بالعدول عن قراره والبحث عن حلول بديلة، إلا أنه أصر على موقفه، معتبرًا أن تأجير الغرفة مصدر دخل ثابت و"ملوش علاقة" بالحياة الزوجية. وأكدت أن تدخل الأهل لم يُسفر عن أي نتيجة، وأن الخلافات ازدادت حدة، ما أدى إلى انعدام التفاهم بين الطرفين.

وأشارت "هبة" إلى أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في حياة زوجية تفتقر إلى الاحترام والخصوصية، مؤكدة أنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تُقيم حدود الله، ما دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى خلع مقابل التنازل عن حقوقها المالية الشرعية وردّ مقدم الصداق.

وحملت الدعوى رقم 658 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

