إعلان

اليوم محاكمة الراقصة بوسي بتهمة التحريض على الفجور

كتب : محمود الشوربجي

05:00 ص 26/01/2026

الراقصة بوسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الشوربجي:

تبدأ المحكمة المختصة اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة الراقصة بوسي، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الراقصة بوسي إلى المحاكمة الجنائية، بعد الانتهاء من التحقيقات التي جرت معها بشأن اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية ونشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل واقعة ضبط المتهمة، حيث تبين نشرها مقاطع مصورة اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للآداب العامة، وبمواجهتها أنكرت امتلاكها لأي حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية، مؤكدة عدم وجود تعاملات مالية من هذا النوع.

وأوضحت المتهمة، خلال التحقيقات، أن مقاطع الفيديو محل الفحص تندرج ضمن الإعلانات والدعاية لأعمالها الفنية فقط، وقدمت الرخصة المهنية الخاصة بها، مؤكدة سريانها حتى نهاية عام 2025.

اقرأ أيضًا:

انهيار عقار في الدويقة.. والدفاع المدني يبحث عن ناجيين

انتقام مُر بكوب شاي و"خدعة غرق".. بائع يقتل ابنه وحكم رادع من الجنايات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاكمة الراقصة بوسي التحريض على الفسق والفجور الراقصة بوسي النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق
مصراوي ستوري

"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق
"جنينة" فاكهة.. زوجة عمرو السولية تنشر صورا مع بناتها
مصراوي ستوري

"جنينة" فاكهة.. زوجة عمرو السولية تنشر صورا مع بناتها

كيف تؤدي السمنة وارتفاع الضغط إلى تلف الأوعية الدماغية؟
نصائح طبية

كيف تؤدي السمنة وارتفاع الضغط إلى تلف الأوعية الدماغية؟
"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات
زووم

"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات
جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
أخبار المحافظات

جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت