اليوم محاكمة الراقصة بوسي بتهمة التحريض على الفجور

كتب- محمود الشوربجي:

تبدأ المحكمة المختصة اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة الراقصة بوسي، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الراقصة بوسي إلى المحاكمة الجنائية، بعد الانتهاء من التحقيقات التي جرت معها بشأن اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية ونشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل واقعة ضبط المتهمة، حيث تبين نشرها مقاطع مصورة اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للآداب العامة، وبمواجهتها أنكرت امتلاكها لأي حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية، مؤكدة عدم وجود تعاملات مالية من هذا النوع.

وأوضحت المتهمة، خلال التحقيقات، أن مقاطع الفيديو محل الفحص تندرج ضمن الإعلانات والدعاية لأعمالها الفنية فقط، وقدمت الرخصة المهنية الخاصة بها، مؤكدة سريانها حتى نهاية عام 2025.

