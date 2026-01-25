شهدت مدينة السويس جريمة قتل بشعة، قامت خلالها سيدة بقتل زوجها بمساعدة 2 آخرين، حيث اتفقوا على تنفيذ فعتلهم وإنهاء حياة الضحية.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل قيام سيدة بقتل زوجها بمساعدة آخرين في 2 إبريل من عام 2013. تعود وقائع القضية إلى عام 2013، حيث تقدمت زوجة المجني عليه ببلاغ باختطاف مجهولين زوجها من المنزل، لمساومة أسرته على فدية مالية. الأمور لم تسير كما خططت الزوجة، فبتطور مناقشة المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والمعلومات الأمنية، اعترفت باتفاقها مع المتهم الثاني "ك. أ" الذي تربطه علاقة عاطفية بابنتها، مشروع خطبة، على التخلص من زوجها لسوء معاملته لها وأولادها وزواجه من أخرى عرفيًا، حسب قولها. المتهمة لم تستطع أن تُخفي كامل تفاصيل الجريمة واعترفت بإعطاء المتهم الثاني 15 ألف جنيه لاستئجار من يقوم بقتله، وفي يوم الواقعة دخل المتهم الثاني رفقة المتهم الثالث، شقة المجني عليه بعد أن فتحت لهم زوجته. بعد دقائق قاموا بطعن المجني عليه عدة طعنات، وحينما قاوم الضحية قام الجزار بذبحه، ولفه بستارة، وحمله إلى خارج مسكنه، ونقله بسيارة استأجرها إلى مدافن الروض الجديد الكائنة بطريق "السويس- القاهرة".

اكتشاف كامل معالم الجريمة، تبعه القبض على المتهمين ومواجتهم بما اعترفت به زوجة الضحية.

بعد أسابيع قليلة من عرض المتهمين على النيابة العامة تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما نُسب إليهم من اتهامات بالقتل العمد. وفي 21 ديسمبر 2015 أحالت محكمة الجنايات أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأيه في إعدام 3 متهمين بالقضية.

وقد استمرت جلسات المحاكمة أكثر من عامين، حتى صدر الحكم بإعدام كل من "س. ع"، 45 عامًا، جزار، و"ك. أ"، 21 سنة، طالب، و"غ. م"، 45 عاما، زوجة المجني عليه. وفي 20 يناير 2016، قضت محكمة جنايات السويس، بإعدام طالب وجزار وسيدة، بعد تصديق فضيلة المفتي على عقابهم بالإعدام شنقًا، لقتلهم زوج المتهمة، مع سبق الإصرار والترصد بتحريض من الزوجة، والاتفاق مع الآخرين على تنفيذ الجريمة.

