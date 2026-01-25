إخماد حريق داخل شقة سكنية في السلام دون إصابات

اندلع حريق، مساء اليوم، داخل شقة سكنية في مدينة السلام، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في السلام، ومباشرة انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق. ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

اقرأ أيضًا:

انهيار عقار في الدويقة.. والدفاع المدني يبحث عن ناجيين

انتقام مُر بكوب شاي و"خدعة غرق".. بائع يقتل ابنه وحكم رادع من الجنايات