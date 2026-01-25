إعلان

الداخلية: الإفراج بالعفو عن 2520 نزيلا بمناسبة عيد الشرطة الـ74

كتب : مصراوي

06:08 م 25/01/2026

النزلاء المفرج عنهم

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن 2520 نزيلا بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 74 عاما على ملحمة معركة الإسماعيلية.

وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجان فحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية بشان الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية الكمختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

الداخلية الإفراج بالعفو عيد الشركة معركة الإسماعيلية

