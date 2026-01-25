إعلان

الداخلية تواصل تسهيل استخراج المستندات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

كتب : علاء عمران

01:55 م 25/01/2026

الداخلية تواصل تسهيل استخراج المستندات لكبار السن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين راغبي الحصول على هذه الخدمات، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان وتيسير الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، وخاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وجاء ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة في جميع المحافظات، لتقديم التيسيرات اللازمة لهم.
وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم بسهولة ويسر.
وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل وتيسير استخراج المستندات للمواطنين في جميع المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

اقرأ أيضا:

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ذوي الاحتياجات الخاصة وزارة الداخلية الإدارة العامة للجوازات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
علاقات

"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان

تغييرات اضطرارية.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
رياضة محلية

تغييرات اضطرارية.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
ملك البحار الوديع.. ما هو "بهلول المسالم" الذي أشعل الغضب في البحر الأحمر؟
أخبار المحافظات

ملك البحار الوديع.. ما هو "بهلول المسالم" الذي أشعل الغضب في البحر الأحمر؟

"محظوظين".. فرص ذهبية لزيادة الرزق والمال من نصيب 5 أبراج
علاقات

"محظوظين".. فرص ذهبية لزيادة الرزق والمال من نصيب 5 أبراج

"كنا بندخن سوا".. مدرب المنتخب السابق يروي موقفًا طريفًا مع محمود الجوهري
رياضة محلية

"كنا بندخن سوا".. مدرب المنتخب السابق يروي موقفًا طريفًا مع محمود الجوهري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي
احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لتفادي فخ شراء ذهب مغشوش