

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين راغبي الحصول على هذه الخدمات، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان وتيسير الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، وخاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاء ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة في جميع المحافظات، لتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم بسهولة ويسر.

وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل وتيسير استخراج المستندات للمواطنين في جميع المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

اقرأ أيضا:

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟