سقوط تشكيلات عصابية لسرقة المساكن والهواتف وممتلكات المواطنين بالقاهرة

كتب : علاء عمران

01:22 م 25/01/2026

ضبط

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، حيث نجحت في ضبط عدد من التشكيلات العصابية والمتهمين المتورطين في وقائع سرقة متنوعة بدوائر أقسام الشرطة المختلفة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج من ضبط شخصين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب «المغافلة»، واعترفا بارتكاب عدة وقائع، كما جرى ضبط المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية".
وفي البساتين، أُلقي القبض على متهم له معلومات جنائية لارتكابه وقائع سرقة مساكن بأسلوب «كسر الباب»، وتم ضبط المسروقات وإلقاء القبض على متلقيها.
كما ضبطت الشرطة بدائرة قسم شرطة الساحل عاطلًا متلبسًا بسرقة حقيبة من داخل سيارة، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري محلي الصنع، واعترف بنشاطه الإجرامي، وأُحيل عميله للضبط. وفي منشأة ناصر، جرى ضبط شخصين تخصصا في نشل الهواتف المحمولة من المواطنين، واعترفا بارتكاب عدة وقائع مماثلة.
وفي مصر القديمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهمين لهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة المساكن باستخدام "مفتاح مصطنع"، وتم ضبط كافة المسروقات بحوزة عميلهما.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تشكيلات عصابية سرقة المساكن والهواتف مديرية أمن القاهرة

