حملة للتبرع بالدم بقطاع الأمن المركزي
كتب : علاء عمران
04:05 م 24/01/2026
قطاع الأمن المركزي ينظم حملة للتبرع بالدم
كتب- علاء عمران:
نظم قطاع الأمن المركزي، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، حملة للتبرع بالدم بمشاركة عدد من رجال الشرطة من قوة القطاع، في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية.
وأعرب القائمون على الحملة عن شكرهم لجميع المتبرعين، مؤكدين أن هذه المبادرة الإنسانية تساهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين..
التبرع بالدم بقطاع الأمن المركزي حملة للتبرع بالدم قطاع الأمن المركزي الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية