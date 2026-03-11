إعلان

الداخلية تضبط المتهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة أجرة بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

11:25 ص 11/03/2026

المتهم

كتب - علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال استقلالهما سيارة أجرة بمحافظة الإسكندرية، في واقعة أثارت غضباً واسعاً.
وبالفحص والتحري الدقيق، وفق بيان للوزارة، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن في البداية، إلا أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بادرت بالفحص الفني للمقطع، وتمكنت من تحديد هوية مرتكب الواقعة وتبين أنه (حاصل على دبلوم – مقيم بمحافظة الإسكندرية).

استجابة سريعة

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، نجحت القوات في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في مقطع الفيديو المتداول، مقراً بتواجده داخل سيارة الأجرة رفقة المجني عليها في وقت حدوث الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية التحرش سيارة أجرة الإسكندرية

