إعلان

تأجيل محاكمة 117 متهمًا بخلية الهيكل الإداري لجلسة 25 أبريل

كتب : صابر المحلاوي

03:33 م 24/01/2026 تعديل في 03:34 م

المستشار وجدي عبد المنعم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 117 متهمًا في القضية المعروفة بـ"خلية الهيكل الإداري"، والمقيدة برقم 18599 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، إلى جلسة 25 أبريل المقبل، لمرافعة النيابة.
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من مطلع عام 2020 وحتى 12 ديسمبر 2022، تولى المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر قيادة جماعة إرهابية، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال توليهم مواقع قيادية بهيكل جماعة الإخوان الإرهابية.
ووجهت النيابة للمتهمين من الخامس عشر وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب، ولآخرين تهم حيازة أسلحة نارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تأجيل محاكمة 117 متهم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر خلية الهيكل الإداري تهمة تعطيل أحكام الدستور والقوانين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
اقتصاد

شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
اعقلوا الأمور.. أسامة هيكل يعلق على قرار فرض ضرائب على الهواتف
أخبار مصر

اعقلوا الأمور.. أسامة هيكل يعلق على قرار فرض ضرائب على الهواتف
أكثر من 100 مليون جنيه.. كم يحتاج الزمالك لفتح قيده قبل غلق الميركاتو؟
رياضة محلية

أكثر من 100 مليون جنيه.. كم يحتاج الزمالك لفتح قيده قبل غلق الميركاتو؟
السيسي يُكرم عددًا من ضباط الشرطة وأسر الشهداء
أخبار مصر

السيسي يُكرم عددًا من ضباط الشرطة وأسر الشهداء

السيسي: "اللي ميعرفش المؤسسة بتاعته فيها إيه يغادر"
أخبار مصر

السيسي: "اللي ميعرفش المؤسسة بتاعته فيها إيه يغادر"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

صور وفيديو ماذا دار في استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة؟
- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام