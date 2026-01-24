تأجيل محاكمة 117 متهمًا بخلية الهيكل الإداري لجلسة 25 أبريل

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 117 متهمًا في القضية المعروفة بـ"خلية الهيكل الإداري"، والمقيدة برقم 18599 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، إلى جلسة 25 أبريل المقبل، لمرافعة النيابة.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من مطلع عام 2020 وحتى 12 ديسمبر 2022، تولى المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر قيادة جماعة إرهابية، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال توليهم مواقع قيادية بهيكل جماعة الإخوان الإرهابية.

ووجهت النيابة للمتهمين من الخامس عشر وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب، ولآخرين تهم حيازة أسلحة نارية.