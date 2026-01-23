إعلان

لو رخصتك اتسحبت.. إزاي تستعيدها من المرور بسهولة؟

كتب – صابر المحلاوي:

09:17 م 23/01/2026

لو رخصتك اتسحبت.. إزاي تستعيدها من المرور بسهولة؟

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتعرض عدد من قائدي المركبات لسحب رخص القيادة أو التسيير أثناء الحملات المرورية على الطرق المختلفة، نتيجة ارتكاب مخالفات مرورية تتنوع في درجتها، وفي هذا الإطار أوضحت وزارة الداخلية الإجراءات المنظمة لاسترداد الرخص المسحوبة، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات دون تعقيد.

ويرصد "مصراوي" الخطوات الرسمية لاستعادة الرخصة المسحوبة، وفقًا لما حددته الإدارة العامة للمرور:

الانتظار للمدة القانونية

بعد سحب الرخصة، يُسلَّم قائد المركبة إيصال رسمي موقع من الضابط محرر المخالفة، يتضمن المدة المقررة لحين السماح باسترداد الرخصة، والتي تختلف حسب نوع المخالفة، وتتراوح غالبًا بين 48 ساعة وأسبوع.

التوجه لإدارة المرور المختصة

عقب انتهاء المدة المحددة، يتوجه صاحب الرخصة إلى إدارة المرور التابع لها، والاستعلام من شباك الرخص المسحوبة عن وصول الرخصة من الجهة التي قامت بالتحفظ عليها.

استلام مستندات السحب

في حال وصول الرخصة، يحصل صاحبها على رقم الصادر، إلى جانب صورة من تقرير سحب الرخصة المعتمد، والذي يُعد من المستندات الأساسية لاستكمال باقي الإجراءات.

سداد المخالفة واستلام الرخصة

يتوجه المخالف بعد ذلك إلى نيابة المرور المختصة لسداد قيمة المخالفة المحررة ضده، وبمجرد تقديم إيصال السداد، يتم تسليم الرخصة رسميًا.

خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات

وتتيح وزارة الداخلية عبر بوابة مرور مصر خدمات إلكترونية متعددة، تشمل الاستعلام عن المخالفات المرورية والتصالح فيها، فضلًا عن إتاحة الدفع الإلكتروني في بعض الحالات، ضمن خطة الدولة لتيسير الخدمات على المواطنين.

وتؤكد وزارة الداخلية أن الالتزام بقواعد المرور يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين، ويجنب السائقين التعرض لسحب الرخص أو توقيع عقوبات قانونية أشد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رخصة القيادة سحب الرخص شرطة المرور استعادة الرخص

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادته الأهلي للفوز على يانج أفريكانز
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادته الأهلي للفوز على يانج أفريكانز
زعيمهم نجل رجل أعمال.. كواليس ضبط تشكيل عصابي سرق مليون جنيه من مسن بالفيوم
أخبار المحافظات

زعيمهم نجل رجل أعمال.. كواليس ضبط تشكيل عصابي سرق مليون جنيه من مسن بالفيوم
اعتراض نيابي على مجلس أمناء القاهرة الجديدة بسبب تعارض المصالح.. ما القصة؟
أخبار مصر

اعتراض نيابي على مجلس أمناء القاهرة الجديدة بسبب تعارض المصالح.. ما القصة؟
إعلام عبري: نتنياهو يستقبل ويتكوف وكوشنر لبحث نزع سلاح حماس
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: نتنياهو يستقبل ويتكوف وكوشنر لبحث نزع سلاح حماس
الأرصاد: لا تنخدعوا.. ارتفاع حرارة النهار لا يعني انتهاء الشتاء
أخبار مصر

الأرصاد: لا تنخدعوا.. ارتفاع حرارة النهار لا يعني انتهاء الشتاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟