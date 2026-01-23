لو رخصتك اتسحبت.. إزاي تستعيدها من المرور بسهولة؟

يتعرض عدد من قائدي المركبات لسحب رخص القيادة أو التسيير أثناء الحملات المرورية على الطرق المختلفة، نتيجة ارتكاب مخالفات مرورية تتنوع في درجتها، وفي هذا الإطار أوضحت وزارة الداخلية الإجراءات المنظمة لاسترداد الرخص المسحوبة، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات دون تعقيد.

ويرصد "مصراوي" الخطوات الرسمية لاستعادة الرخصة المسحوبة، وفقًا لما حددته الإدارة العامة للمرور:

الانتظار للمدة القانونية

بعد سحب الرخصة، يُسلَّم قائد المركبة إيصال رسمي موقع من الضابط محرر المخالفة، يتضمن المدة المقررة لحين السماح باسترداد الرخصة، والتي تختلف حسب نوع المخالفة، وتتراوح غالبًا بين 48 ساعة وأسبوع.

التوجه لإدارة المرور المختصة

عقب انتهاء المدة المحددة، يتوجه صاحب الرخصة إلى إدارة المرور التابع لها، والاستعلام من شباك الرخص المسحوبة عن وصول الرخصة من الجهة التي قامت بالتحفظ عليها.

استلام مستندات السحب

في حال وصول الرخصة، يحصل صاحبها على رقم الصادر، إلى جانب صورة من تقرير سحب الرخصة المعتمد، والذي يُعد من المستندات الأساسية لاستكمال باقي الإجراءات.

سداد المخالفة واستلام الرخصة

يتوجه المخالف بعد ذلك إلى نيابة المرور المختصة لسداد قيمة المخالفة المحررة ضده، وبمجرد تقديم إيصال السداد، يتم تسليم الرخصة رسميًا.

خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات

وتتيح وزارة الداخلية عبر بوابة مرور مصر خدمات إلكترونية متعددة، تشمل الاستعلام عن المخالفات المرورية والتصالح فيها، فضلًا عن إتاحة الدفع الإلكتروني في بعض الحالات، ضمن خطة الدولة لتيسير الخدمات على المواطنين.

وتؤكد وزارة الداخلية أن الالتزام بقواعد المرور يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين، ويجنب السائقين التعرض لسحب الرخص أو توقيع عقوبات قانونية أشد.