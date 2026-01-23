كتب ـ رمضان يونس:

كان لقاء الوداع بين "شيماء" وأخاها "أحمد"، حين عادا من عملهما بعد مغيب الشمس في اليوم الأخير من العام المنصرف، لم يمض سوى 5 دقائق حتى قطع صوت صراخ "هبة" ـ زوجة الأخ ـ العالي صمت منزلهما المُطل على أطراف عزبة ميخائيل بحي المرج بالقاهرة، فجأة.

صراخ "هبة" أفزع "شيماء"، همت في عجالة إلى شقة الأخ لتخبرها الزوجة أمام باب الشقة بالصدمة: "الحقيني أحمد جاي مضروب في دماغه"، لم تتمالك الأخت على أعصابها لحظة واحدة حين رأت "أحمد" غارقَا في بحر الدم "لقيته مرمي على بطنه ومش قادر ياخد نفسه "، أطلقت صرخات مدوية على "أحمد" جمعت الجيران. في محاولة منها لإنقاذه.

في طرقات مستشفى اليوم الواحد بالمرج، وقفت "شيماء"، على باب الطوارئ على أمل نجاة الأخ من الموت، تناجي ربها أن (أخاها الوحيد) "أحمد" تنزاح عنه الغمة. 30 دقيقة انتظرتها أسرة "عريس المرج" على أحر من الجمر، حتى جاءت المواجهة المؤلمة "الدكتور قالنا اخوكم مات"، بعدما فشلت مساعٍ الأطباء إنقاذه.

طعنة "هبة" أنهت آمال "العريس" في لحظة غضب، ووضعت نهاية مأساوية لعروسة لم تنعم بز يجتها كأي عروس سوى 6 أشهر. الغدر أنهى قصة العروسين الذين تزوجا عن "حب" ـ وفق رواية العروسة بالتحقيقات ـ قبل أن تبدأ.

"مصراوي" حصل على نص تحقيقات الدعوى رقم 19804 لسنة 2025 المرج،المتهمة فيها "هبة" بقتل "عريس المرج"، فماذا قالت شقيقة المجني عليه أمام جهات التحقيق؟

س: ما صلتك بالمتوفى أحمد مجدي عبد العزيز؟

ج: أخويا.

س: أين كان يقطن المتوفى تحديدًا؟

ج: قاعد في نفس البيت (في عزبة ميخائيل بالمرج) ـ اللي أنا قاعدة فيه بس هو في الدور الأول وأنا تحت منه في الأرضي.

س: ما هي صلتك بالمتهمة "هبة"؟

ج: هي تبقي مرات أخويا أحمد مجدي.

س: وما هي معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج: اللى حصل إن أنا بخلص شغلي كل يوم على الساعة 8 بالليل وبروح البيت على طول الساعة 8:25 م لقيت أخويا أحمد طالع على السلم وكان معاه زجاجتين "زيت"، وقعدت اتكلم معاه وسألني أنتي جاية متأخرة ليه قولتله دي المواعيد بتاعة كل يوم وقالي خلاص اطلعي شقتك وأنا هخش اقعد مع هبة شوية وبعد كده تعالي اقعدي معانا نتفرج على التليفزيون ولا حاجة، وأنا دخلت شقتي وبعدين كنت داخله أتوضأ وأصلي العشاء وقلت لمنى بنتي جهزى الأكل.

فجأة لقيت مرات أخويا"هبة" واقفة على السلم و بتصوت وبتنادى عليا وبتقولي تعالي الحقيني وأنا طلعت ليهاجرى وأول ما دخلت الشقة لقيت أخويا أحمد نايم على بطنه في الطرقة اللي ما بين الحمام والمطبخ ومش قادر ياخد نفسه وأنا نزلت جري على الشارع وناديت جارنا اللي ساكن قدامنا، وطلعلى البيت وشال أحمد من على الأرض و دخلناه الصالة و لقيته بينزل دم من صدره ومش قادر يتكلم وروحنا شايلينه ونزلنا بيه جرى على الشارع ووقفنا توك توك وطلعنا بيه على مستشفى اليوم الواحد بالمرج.

وإحنا ماشيين على الطريق كان في عربية معدية من جنبنا وخبطت في رجل أخويا عشان كانت خارجة برة التوكتوك ولما لقيته ما طلعش أي صوت أو عمل أي رد فعل على الخبطة عرفت أنه مات ولما وصلنا المستشفى الدكاترة قالت لينا إن هو مات.

س: وكيف نما إلى علمك بوفاة "أحمد"شقيقك؟

ج: هي هبة ندهت عليا بعد ما دخلت شفتي وقالت لي الحقيني اطلعي بسرعه شوق أحمد.

س: هل أبصرتي ثمة آثار دماء على ملابس المتهمة؟

ج:مش متأكدة لاني كنت قلقانة وخايفة على أخويا ومنهارة.

س: ما الحالة التي أبصرتي عليها المجني عليه؟

ج: طلعت على الشقة لقيت أخويا واقع على الأرض قدام الحمام والمطبخ ومش قادر ياخد نفسه وكان بينزل دم من صدره.

س:من القائم تحديدًا على إحداث إصابة شقيقك والتى أودت بحياته؟

ج:مراته "هبة" هي اللي قتلته، هي اللي كانت معاه في الشقة وقالت لي أنهم اتخانقوا مع بعض وضربته بالسكينة وموتته من غير ما تقصد.

س: هل ثمة خلافات بين المجني عليه والمتهمة؟

ج: هي كانت خلافات زوجية عادية.

س:ما الذي حال دون ذلك؟

ج: أنا شوفتها كانت خايفة ومرعوبة وهي كمان اللي ندهت عليا عشان الحقها وكمان هي قلبها مايقدرش يقتل صرصار مش روح.

