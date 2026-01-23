3 اتهامات تلاحق المتهمين بواقعة "طالب الجيزة" و27 يناير المحاكمة

كتب ـ رمضان يونس:

قررت نيابة الجيزة الكلية برئاسة المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول، إحالة طالبين وعامل إلى محكمة الجنايات المختصة، في واقعة "طالب الجيزة"المثيرة للجدل، بتهم استعراض القوة والضرب (عاهة مستديمة) وحيازة سلاح أبيض.

وحددت المحكمة جلسة 27 يناير الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين (مخلي سبيلهم) أمام محكمة جنايات الجيزة.

وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 11295 لسنة 2025 الجيزة، والمقيدة برقم 7461 لسنة 2025 كلي الجيزة، أن المتهمين "ع.ه"، طالب ـ و" س.ط"، طالب ـ و"أ.ن" عامل،استعرضواالقوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليه "على فاروق"، وقاطني منطقة شارع خوفو وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي بهم والتأثير في إرادتهم وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفسيهما وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض سلامتهم للخطر حال كونهم مشهرين أسلحة بيضاء بوجه المجني عليه. وذلك في 3 يوليو 2025 بدائرة قسم الجيزة.

وتابعت النيابة أن المتهمين الثلاثة، ضربوا "على فاروق"، ـ طالب ـ عمداً على أثر مشادة كلامية فيما بينهم وذلك بأن قام المتهمين بالتعدي عليه حتى كالوا له عدة ضربات بأنحاء متفرقة بالجسد مستخدمين أسلحة بيضاء، ما تسببوا له في إحداث إصابات (عاهة مستديمة)تقدر بنسبة 10%.

وأضافت النيابة أن المتهمين أحرزوا سلاح أبيض "كذلك"دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالأوراق.