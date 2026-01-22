إعلان

ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالفيوم

كتب : علاء عمران

03:34 م 22/01/2026

ضبط كيان تعليمي وهمي ارشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

وتبين أن الكيان الوهمي استهدف النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية في أحد المجالات، من خلال إيهامهم -على غير الحقيقة- بأن تلك الشهادات تؤهلهم للالتحاق بالعمل لدى كبرى الشركات والمؤسسات، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان المشار إليه، وأسفر ذلك عن ضبط المدير المسؤول، وبحوزته عدد من الشهادات الخاصة بالكيان، وبانر دعائي، وعدد من كروت الدعاية، بالإضافة إلى نماذج امتحانات وملازم تعليمية.

وبمواجهة المتهم، أقر بمزاولته النشاط الإجرامي بقصد تحقيق أرباح مالية دون وجه حق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

