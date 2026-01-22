القبض على المتهم بالتحرش بسيدة أمام "ATM" في البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة أمام إحدى ماكينات الصراف الآلي بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

