إعلان

القبض على المتهم بالتحرش بسيدة أمام "ATM" في البحيرة

كتب : علاء عمران

02:08 م 22/01/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة أمام إحدى ماكينات الصراف الآلي بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

اقرأ أيضًا:

قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش

سيدة تتهم طبيب عظام بالتحرش بها داخل عيادته بالدقي

استعجال تحريات اتهام شاب بالتحرش بسيدة أجنبية في مدينة نصر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التحرش بسيدة البحيرة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه
أخبار

أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه

ترامب عن الرئيس السيسي: رجل قوي ورائع.. أشكره على عمله في غزة
شئون عربية و دولية

ترامب عن الرئيس السيسي: رجل قوي ورائع.. أشكره على عمله في غزة
الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة.. أتربة عالقة ورمال مثارة وأمطار
أخبار مصر

الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة.. أتربة عالقة ورمال مثارة وأمطار
النيابة تصرح بدفن جثامين الأطفال الـ3 ضحايا حريق المنصورة
أخبار المحافظات

النيابة تصرح بدفن جثامين الأطفال الـ3 ضحايا حريق المنصورة
خبراء يفندون المناطق والشخصيات المستهدفة حال قيام أمريكا بضربة عسكرية ضد
شئون عربية و دولية

خبراء يفندون المناطق والشخصيات المستهدفة حال قيام أمريكا بضربة عسكرية ضد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر