تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 7 رجال، 5 سيدات لـ 6 منهم معلومات جنائية، لاستغلالهم الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وبصحبتهم 15 حدثًا من المعرضين للخطر حال بيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم استغلال الأحداث.

اقرأ أيضًا:

دهست طفلاً.. النيابة تحيل سيدة للجنح في أوسيم

إزاي تستخرج شهادة ميلاد مميكنة بسهولة في دقائق؟

حبس رجل متهم بالتعدي على زوجته بالبراجيل شهرين وتعويضها 100 ألف جنيه