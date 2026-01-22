إعلان

القبض على 11 متهمًا بحوزتهم 15 صغيرًا لاستخدامهم في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

كتب : علاء عمران

12:09 م 22/01/2026

تسول الاطفال

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 7 رجال، 5 سيدات لـ 6 منهم معلومات جنائية، لاستغلالهم الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وبصحبتهم 15 حدثًا من المعرضين للخطر حال بيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم استغلال الأحداث.

تسول الاطفال أعمال التسول مباحث رعاية الأحداث

