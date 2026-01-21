قررت وزارة الداخلية منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الرابع والسبعين، وحرصًا منها على دعم النزلاء وتعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية بينهم وبين ذويهم.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة الاستثنائية ستكون خلال الفترة من الاثنين 26 يناير 2026 وحتى الثلاثاء 17 فبراير 2026، وذلك تأكيدًا على نهجها في إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تقوم على الإصلاح والتأهيل، إلى جانب توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية للنزلاء، بما يسهم في إعادة دمجهم داخل المجتمع، ويعكس البعد الإنساني للدولة في التعامل مع هذا الملف.

اقرأ أيضا:

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟