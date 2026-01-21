إعلان

احتفالًا بعيد الشرطة.. الداخلية تمنح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

كتب : علاء عمران

11:17 ص 21/01/2026

زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح ارشيف

قررت وزارة الداخلية منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الرابع والسبعين، وحرصًا منها على دعم النزلاء وتعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية بينهم وبين ذويهم.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة الاستثنائية ستكون خلال الفترة من الاثنين 26 يناير 2026 وحتى الثلاثاء 17 فبراير 2026، وذلك تأكيدًا على نهجها في إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تقوم على الإصلاح والتأهيل، إلى جانب توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية للنزلاء، بما يسهم في إعادة دمجهم داخل المجتمع، ويعكس البعد الإنساني للدولة في التعامل مع هذا الملف.

وزارة الداخلية عيد الشرطة زيارة استثنائية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

