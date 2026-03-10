كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله تضرر أحد الأشخاص من تعرضه للاعتداء بالضرب على يد طالب، بعدما حاول منعه من الاعتداء على كلب ضال بالقاهرة.

كشفت التحريات أن المشاجرة وقعت بين طرف أول أجنبي يقيم بدائرة قسم شرطة بدر، وطرف ثانٍ طالب مصاب بسحجات في الرقبة ووالدته، ويقيمان بدائرة قسم شرطة الشروق.

الطالب اعتدى على كلب ضال بالضرب، وعندما اعترض الشخص الأجنبي محاولًا منعه نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت سريعًا إلى مشاجرة، تبادل خلالها الطرفان السب والضرب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.