كلب ضال يشعل مشاجرة في القاهرة.

كتب : مصراوي

09:23 م 10/03/2026

طرفا المشاجرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله تضرر أحد الأشخاص من تعرضه للاعتداء بالضرب على يد طالب، بعدما حاول منعه من الاعتداء على كلب ضال بالقاهرة.

كشفت التحريات أن المشاجرة وقعت بين طرف أول أجنبي يقيم بدائرة قسم شرطة بدر، وطرف ثانٍ طالب مصاب بسحجات في الرقبة ووالدته، ويقيمان بدائرة قسم شرطة الشروق.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

الطالب اعتدى على كلب ضال بالضرب، وعندما اعترض الشخص الأجنبي محاولًا منعه نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت سريعًا إلى مشاجرة، تبادل خلالها الطرفان السب والضرب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.

خناقة كلب شاجرة ناقة

