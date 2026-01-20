ضبط عاطل بالدقهلية لسرقته دراجة نارية من أمام منزل صاحبها

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين من خلاله تعرض القائم على النشر لسرقة دراجته النارية بالدقهلية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري، تلقى مركز شرطة الجمالية بلاغًا من الشاكي باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه، المنتهية تراخيصها، من أمام منزله بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية.

تم التحفظ على الدراجة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.