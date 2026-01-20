إعلان

في حملات مرورية مكثفة.. سحب 866 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

كتب : علاء عمران

11:42 ص 20/01/2026

الملصق الالكترونى

كتب- علاء عمران:
سحبت أجهزة الأمن 866 رخصة قيادة وتسيير على مستوى الجمهورية، خلال يوم واحد، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك في إطار الحملات المرورية المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط.

يأتي ذلك عقب انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني في 30 مارس الماضي، وبدء تفعيل لوائح وقوانين المرور على المركبات المخالفة.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة أساسية ضمن منظومة مرورية إلكترونية متكاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة وتحسين الخدمات.

كما تواصل وزارة الداخلية تقديم خدمة طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر موقع «بوابة مرور مصر» لمالكي المركبات المرخصة بكافة أنواعها.

ويستمر العمل بوحدات المرور حتى الساعة الخامسة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني، إلى جانب مواعيد العمل الصباحية، وذلك لحين الانتهاء من الفترة المحددة.

أجهزة الأمن حملات مرورية الملصق الإلكتروني عدم تركيب الملصق الإلكتروني

إلغاء إعفاء هاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع