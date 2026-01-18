إعلان

"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب بالخارج

كتب : مصراوي

06:07 م 18/01/2026

وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية عبر مركزها الإعلامي ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن ادعاء طبيب مصري متواجد حاليا خارج البلاد باستيلاء أبنائه على مبالغ مالية منه ورفضهم ردها له وتهديده بالسجن.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد القائم على النشر متواجد حالياً خارج البلاد متزوج من سيدتين أحدهما متوفية منذ 2011 ، وله منها 3 أبناء والأخرى له منها اثنين.

وتبين وجود خلافات على قطعة أرض بالشرقية بينه وبين أحد أبناءه من الزوجة المتوفية دون اتخاذ إجراء قانونى فى هذا الشأن، وأنه صور ونشر المقطع؛ لكسب تعاطف الرأى العام والضغط على ابنه لاسترداد قطعة الأرض.

وزارة الداخلية استغاثة طبيب مصري بالخارج خلافات قطعة أرض

