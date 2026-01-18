إعلان

المرور تضبط 120 ألف مخالفة خلال 24 ساعة وتكشف 64 حالة تعاطٍ للمخدرات

كتب : علاء عمران

01:43 م 18/01/2026

حملات مرورية-ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتب- علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 120,634 مخالفة متنوعة، أبرزها القيادة بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 1,210 سائقين، وأسفرت التحاليل عن إيجابية 64 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وشملت الحملات أيضًا الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 808 مخالفات متنوعة، وفحص 107 سائقين تبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 8 محكوم عليهم مع التحفظ على مركبتين لمخالفتهما القوانين.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات لضمان الانضباط المروري وسلامة مستخدمي الطرق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

اقرأ أيضا:

"حبر في الشاي وحجر في الرأس".. "غادة" تروي تفاصيل قتل والدتها بمساعدة عشيقها (نص تحقيقات)

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية حملة مرورية المواد المخدرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بإطلالات محتشمة.. نجمات الفن يتألقن في حفل توزيع جوائز Joy Awards
زووم

بإطلالات محتشمة.. نجمات الفن يتألقن في حفل توزيع جوائز Joy Awards
كانوا راجعين من الدرس.. العثور على جثث 3 أطفال داخل منزل مهجور بالمنوفية
أخبار المحافظات

كانوا راجعين من الدرس.. العثور على جثث 3 أطفال داخل منزل مهجور بالمنوفية
توجيهات بالإخلاء.. وزير الري يحذر 16 محافظة من تعديات نهر النيل
أخبار مصر

توجيهات بالإخلاء.. وزير الري يحذر 16 محافظة من تعديات نهر النيل

"لو اتغلبت من مصر كنت هعتزل".. مدرب نيجيريا يطلق تصريحات نارية
رياضة عربية وعالمية

"لو اتغلبت من مصر كنت هعتزل".. مدرب نيجيريا يطلق تصريحات نارية
قبل وقوع كارثة.. استغاثات في إسنا بعد انهيار مفاجئ لحواف ترعة بالطريق الزراعي
أخبار المحافظات

قبل وقوع كارثة.. استغاثات في إسنا بعد انهيار مفاجئ لحواف ترعة بالطريق الزراعي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا