المرور تضبط 120 ألف مخالفة خلال 24 ساعة وتكشف 64 حالة تعاطٍ للمخدرات



كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 120,634 مخالفة متنوعة، أبرزها القيادة بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 1,210 سائقين، وأسفرت التحاليل عن إيجابية 64 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وشملت الحملات أيضًا الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 808 مخالفات متنوعة، وفحص 107 سائقين تبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 8 محكوم عليهم مع التحفظ على مركبتين لمخالفتهما القوانين.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات لضمان الانضباط المروري وسلامة مستخدمي الطرق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

