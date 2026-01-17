لا يزال الصراع بين والدة الإعلامية الراحلة "شيماء جمال"، و المحامية "علياء سلامة" مستمرًا أمام ساحات المحاكم بالجيزة، في سلسلة دعاوى متبادلة بين الطرفين كان آخرها التنمر والسب والقذف والتهديد والبلطجة والتعدي على القيم الأسرية والمجتمع.

المحامية "علياء سلامة"، أقامت دعوى أمام المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، اتهمت فيها "ماجدة الحشاش" والدة صديقتها الراحلة شيماء جمال ـ بالتنمر عليها وعلى والدتها، من خلال توجيه ألفاظ خارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبرتها المُدعية تنمر .

واستمعت النيابة إلى أقوال مقيمة الدعوى، التي قدمت "فلاشة" تحتوي على مقاطع فيديو منسوبة للمشكو في حقها، تضمنت عبارات مسيئة وسبًّا موجَّهًا إلى والدة مقيمة الدعوى، من بينها ألفاظ خارجة مثل عبارات كانت تنطق بها المشكو في حقها على بعض الصفحات "ياغلو ..يا زرافة ألخ".

وقالت المحامية "علياء سلامة" في بث مباشر لمصراوي، اليوم السبت، إنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة ما دفعها لمحاولة الانتحار عدة مرات نتيجة كون والدة صديقتها الراحلة "شيماء جمال" تسبب لها في ضغط نفسي متزايد خاصة تنمر الأخيرة على والدتها "صعبت عليا أمى لي ده كله .. وكنت هنتحر بسبب الضغط النفسي" مؤكدةً أن الخلاف بدأ بينهما حين حصلت على توكيل عام قضايا من والد "شيماء جمال"، الأمر الذي رفضته "ماجدة الحشاش" كونها منفصلة عن زوجها.

وذكرت "علياء" أن رغم الخلاف مع "ماجدة الحشاش" إلا أنها علاقتهما لم تنته عند هذا الحد "دايمًا بزور قبرها و أقرأ لها الفاتحة وآخر مرة كانت في ليلة رأس السنة، كنت في السيدة ورحت عديت الساعة واحدة بليل وقرأت لها الفاتحة". موضحةً أن الراحلة "شيماء" كانت تقدم لها يد عون وخير صديقة :" ديما كانت في ضهري وطول عمرها كانت جدعة مع أي حد".

و قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، حبس "ماجدة الحشاش"، لحين نظر الدعوى المقامة ضدها من محاميان أمام المحكمة الاقتصادية المختصة، والذين يتهما فيها المشكو في حقها بالبلطجة والتهديد والتعدي عليهما بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف التهديد بالسلاح كون المشكو في حقها خاضت في أعراضهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة جنح الطالبية والعمرانية بالجيزة برئاسة المستشار شريف صبحي صديق قد أحالت، أول أمس، قضية ماجدة الحشاش والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، إلى المحكمة الاقتصادية المختصة لعدم الاختصاص.

وتحفظت قوات الشرطة بالمحكمة على ماجدة الحشاش تنفيذًا لأمر القاضي، لحين عرضها على غرفة المشورة للبت في أمر حبسها من عدمه.