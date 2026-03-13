كشف منير فخري عبد النور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، أن والده واجه فترة فرض الحراسة على أموال الأسرة بشجاعة كبيرة وصلابة، رغم ما حملته من ضغوط قاسية على المستوى الشخصي والاجتماعي، مؤكدًا أنه ظل "مرفوع الرأس دائمًا".

وقال عبد النور خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار" إن التجربة كانت شديدة القسوة، ليس فقط على المستوى المالي، بل امتدت إلى حياة والده الاجتماعية، حيث مُنع من دخول النوادي الاجتماعية، بما في ذلك نادي الجزيرة الذي كان عضوًا في أول مجلس إدارة مصري منتخب له عام 1954.

وأضاف أن والده كان مرشحًا لرئاسة نادي روتاري القاهرة، لكنه مُنع من دخول النادي خلال تلك الفترة، قائلًا: "كان هيتنتخب رئيسًا لنادي روتاري القاهرة فمُنع من دخول النادي"، مشيرًا إلى أن هذه القيود كانت من أصعب ما واجهه والده.

وأوضح أن جزءًا كبيرًا من أموال الأسرة عاد لاحقًا بعد رفع الحراسة عام 1974، بعد نحو عشر سنوات تقريبًا، لكن استعادة الأصول لم تكن كاملة بنفس الصورة السابقة، خاصة الأراضي التي كانت مؤجرة للغير، قائلًا: "الأرض بقى كان راكبها مستأجرين وخلافه".

ورغم قسوة التجربة، أكد عبد النور أنه لا يشعر بأي ندم عليها، مضيفًا: "الحمد لله مافيش ندم بالعكس، لا بالعكس"، مشيرًا إلى أن هذه الفترة شكلت جزءًا من مسيرة الأسرة وعلّمتهم الصبر والصلابة.