قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إنه لا يوجد أي دليل على أن إيران تصنع قنبلة نووية.

وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريحات لقناة CNBC الأمريكية، الثلاثاء، أن المخزون الكبير لدى إيران من اليورانيوم المخصب وحرمانها المفتشين من الوصول الكامل إليه كان سببًا لقلق بالغ.

وأشار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه إذا لم تتعاون إيران معنا فلن نتمكن من تقديم ضمانات بأن برنامجها النووي سلمي.

وفي وقت سابق، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها لو لم تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع إيران، لكانت طهران امتلكت سلاحا نوويا منذ ثلاثة أعوام، واستخدمته ضد إسرائيل ودول أخرى.

قال ترامب، إن القوات الأمريكية قضت على البحرية الإيرانية ومنظومات الرصد والرادار، مؤكدًا أنه لم يعد لدى النظام الإيراني منظومات دفاع جوي أو رصد، وعليه الاستعداد لأضرار كبيرة.