إعلان

خلاف على باب المدرسة انتهى بإصابة طالبة بالوجه.. ماذا حدث في خناقة "طلاب القاهرة"؟

كتب : رمضان يونس

04:52 م 15/01/2026

f

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى الطالبات من ٣ طلاب آخرين لقيامهم بالتعدى عليها بالضرب عقب خروجها من المدرسة وإصابتها بجروح بالوجه بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، في هذا الشأن، وتمكنت القوات من إلقاء القبض على 3 طلاب مقيمين بدائرة قسم شرطة الأميرية، و بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

تحريات البحث الجنائي أكدت بتاريخ 10 الجارى، حدوث خلافات بينهم وبين الشاكية قاموا على إثرها بالتعدى عليها بالسب عبر أحد التطبيقات الهاتفية وكذا التعدى على بعضهم بالضرب وإصابة الشاكية على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التعدى على طالبة أمام مدرسة ناقة الأميرية ناقة طلاب الأميرية طلاب يتعدون على طالبة أمام مدرسة لداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
علاقات

لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"
شئون عربية و دولية

لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"
كيف تتعامل الخدمات البيطرية مع الكلاب الضالة؟.. الزراعة توضح -(فيديو)
أخبار مصر

كيف تتعامل الخدمات البيطرية مع الكلاب الضالة؟.. الزراعة توضح -(فيديو)
رويترز: الجيش الأمريكي يخفض مستوى التأهب في قاعدة العديد القطرية
شئون عربية و دولية

رويترز: الجيش الأمريكي يخفض مستوى التأهب في قاعدة العديد القطرية
صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"
زووم

صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات