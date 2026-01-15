كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى الطالبات من ٣ طلاب آخرين لقيامهم بالتعدى عليها بالضرب عقب خروجها من المدرسة وإصابتها بجروح بالوجه بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، في هذا الشأن، وتمكنت القوات من إلقاء القبض على 3 طلاب مقيمين بدائرة قسم شرطة الأميرية، و بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

تحريات البحث الجنائي أكدت بتاريخ 10 الجارى، حدوث خلافات بينهم وبين الشاكية قاموا على إثرها بالتعدى عليها بالسب عبر أحد التطبيقات الهاتفية وكذا التعدى على بعضهم بالضرب وإصابة الشاكية على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.