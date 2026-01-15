الجريدة الرسمية تنشر قرار السماح لـ64 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 12 الصادر بتاريخ 15 يناير 2026، ثلاثة قرارات صادرة عن وزارة الداخلية، تتعلق بالإذن لعدد من المواطنين المصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية.

وصدر قرار وزير الداخلية رقم 2282 لسنة 2025، والذي تضمن الإذن لـ21 مواطنًا، أولهم "عمر أحمد محمد صادق السيد" وآخرهم "محمد جمال عبد المحسن إبراهيم"، بالتجنس بالجنسية الأجنبية قرين إسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما تضمن العدد قرار وزير الداخلية رقم 2883 لسنة 2025، والذي نص على الإذن لــ22 مواطنًا، أولهم "أحمد جلال أحمد" وآخرهم "نبيل السيد حافظ عبد الله"، بالتجنس بالجنسية الأجنبية قرين اسم كل منهم، دون احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الوقائع المصرية أيضًا قرار وزير الداخلية رقم 2284 لسنة 2025، والذي تضمن الإذن لـ21 مواطنًا، أولهم "مصطفى محمد فهمي السيد بدر" وآخرهم "محمد حسن علي حسن محمد"، بالتجنس بالجنسية الأجنبية قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاءت القرارات بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، وبناءً على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة قانونًا.

وصدرت القرارات بتاريخ 14 ديسمبر 2025، ونصت على نشرها في الوقائع المصرية والعمل بها من تاريخ النشر.

اقرأ أيضًا:

4 اتهامات تلاحق "أم شيماء جمال" أمام الجنح في قضية السب والتهديد

إخماد حريق داخل شقة سكنية في الطالبية دون إصابات

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟