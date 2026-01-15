إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار السماح لـ64 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

كتب : محمد الصاوي

11:10 ص 15/01/2026

جواز السفر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 12 الصادر بتاريخ 15 يناير 2026، ثلاثة قرارات صادرة عن وزارة الداخلية، تتعلق بالإذن لعدد من المواطنين المصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية.

وصدر قرار وزير الداخلية رقم 2282 لسنة 2025، والذي تضمن الإذن لـ21 مواطنًا، أولهم "عمر أحمد محمد صادق السيد" وآخرهم "محمد جمال عبد المحسن إبراهيم"، بالتجنس بالجنسية الأجنبية قرين إسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما تضمن العدد قرار وزير الداخلية رقم 2883 لسنة 2025، والذي نص على الإذن لــ22 مواطنًا، أولهم "أحمد جلال أحمد" وآخرهم "نبيل السيد حافظ عبد الله"، بالتجنس بالجنسية الأجنبية قرين اسم كل منهم، دون احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الوقائع المصرية أيضًا قرار وزير الداخلية رقم 2284 لسنة 2025، والذي تضمن الإذن لـ21 مواطنًا، أولهم "مصطفى محمد فهمي السيد بدر" وآخرهم "محمد حسن علي حسن محمد"، بالتجنس بالجنسية الأجنبية قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاءت القرارات بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، وبناءً على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة قانونًا.

وصدرت القرارات بتاريخ 14 ديسمبر 2025، ونصت على نشرها في الوقائع المصرية والعمل بها من تاريخ النشر.

اقرأ أيضًا:

4 اتهامات تلاحق "أم شيماء جمال" أمام الجنح في قضية السب والتهديد

إخماد حريق داخل شقة سكنية في الطالبية دون إصابات

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنسيات أجنبية وزارة الداخلية الجنسية المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مباراتا الأهلي والزمالك الأبرز".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات
رياضة عربية وعالمية

"مباراتا الأهلي والزمالك الأبرز".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15-1: صعوبات وضغط نفسي لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15-1: صعوبات وضغط نفسي لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم الياباني ويؤكد تعزيز التعاون التعليمي
أخبار مصر

الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم الياباني ويؤكد تعزيز التعاون التعليمي

إشارات مهمة من الجسم تكشف حاجة الكلى للماء
نصائح طبية

إشارات مهمة من الجسم تكشف حاجة الكلى للماء
الظهور الأول لكابتيفا الكهربائية بمصر يشعل المنافسة مع Aion Y.. و 1000
أخبار السيارات

الظهور الأول لكابتيفا الكهربائية بمصر يشعل المنافسة مع Aion Y.. و 1000

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يقفز إلى مستوى تاريخي جديد في مصر