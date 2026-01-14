إعلان

مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية الكاملة

كتب : علاء عمران

04:12 م 14/01/2026

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة أحد قيادات الجماعة داخل محبسه وتدهور الحالة الصحية لآخر نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر أن المذكورين يتمتعان بصحة جيدة ويتلقيان الرعاية الكاملة مثل باقي النزلاء، وأن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل مجهزة بكافة الإمكانيات الصحية والمعيشية وفق أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هذه الأخبار تأتي في إطار ما اعتادت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الأكاذيب وترويج الشائعات لإثارة البلبلة والحصول على استثناءات لعناصرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.

وزارة الداخلية وفاة أحد قيادات الإخوان السجون

