أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، المُدان فيها رمضان صبحي ـ لاعب بيراميدز ـ وآخر بالحبس عامًا، وبراءة فرد الأمن و إدانه متهما هاربا "وسيط" بالسجن 10 سنوات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها متحصلة من أوراق الدعوى، إن رمضان صبحى ـ المتهم الثالث في الدعوى ـ احترف لعبه كرة القدم منذ نعومة أظافره حتى أصبح من أشهر محترفي تلك اللعبة واحدا من أهم لاعبيها محليا ودوليا. حصل على الثانوية العامة عام 2016 وتوقفت مسيرته التعليمية عند هذا الحد.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن المتهم، أوعز إليه شيطانه أن عدم استكمال دراسته وحصوله علي مؤهل عالي يعد نقيصة في حقه وأخذ يفكر في كيفية الحصول علي مؤهل عالى من أجل الوجاهة الاجتماعية في الوسط الذي يعمل به وكذلك بين أقرانه وأصدقائه وكافة المحيطين به وتناسى أنه رغم عدم حصوله علي مؤهل عالي قد ذاع سيطه كأحد أبرز لاعبي كرة القدم على المستويين المحلي والدولي ولم يصل إلى مسامعه أن هناك من الشخصيات المصرية التي حفرت أسمائها في التاريخ بأحرف من نور فكانوا ومازالوا من أعظم الكتاب والأدباء والروائيين والشعراء رغم عدم حصولهم على مؤهلات عالية أو متوسطة.

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، أن رمضان صبحي لم يجد من يأخذ بيده ويسدى له النصح والإرشاد فأخذ يتخبط في أمواج الحياة العاتية وظن أنه بالمال قد يسد النقائص وتكتمل الأماني وأن الوجاهة الاجتماعية لا تبلغ منتهاها إلا إذا حقق مراده في الحصول على مؤهل عالي وحتى يتمكن من تأجيل تجنيده وضمان سفره خارج البلاد صحبة فريقه الرياضي الذي يلعب له في المناسبات والمنافسات الدولية دون عائق.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن رمضان صبحي ظن قيده في أحد المعاهد العالية أو الجامعات وحصوله علي اثباتات قيد تسهل له ما سبق وكذلك الحصول على ذلك المؤهل يضمن له إلحاق ابنائه بمدارس دولية تليق بمستواه الاجتماعي وتلك المدارس يشترط في قبول الطفل بها أن يكون والده حاصلا علي مؤهل عالي أو مقيدا علي الأقل بالتعليم العالي.

وأدانت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، في جلسة 31 ديسمبر الماضي، اللاعب رمضان صبحي وعامل مقهي ـ أنتحل صفته على أوراق ـ بالحبس عاما مع الشغل، بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة. فيما رأت فرد أمن وأدانت وسيط اللاعب والعامل بالسجن 10 سنوات غيابيًا.