ضبط سيدتين لاتهامهما بممارسة أعمال منافية للآداب في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

04:36 م 11/01/2026

ضبط سيدة ارشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية سيدتين، لاتهامهما بممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدتين، لإحداهما معلومات جنائية، بالإعلان عن نفسيهما لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، دون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمتين بنطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهما أقرتا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط سيدتين أعمال منافية للآداب الإسكندرية

