أمن المنافذ يضبط تهريب ومخالفات جمركية وينفذ 230 حكمًا خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:23 م 11/01/2026

ضبط متهم - تعبيرية

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ حملاته الأمنية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط قضيتين في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، إلى جانب ضبط 2739 مخالفة مرورية متنوعة، و111 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 230 حكمًا قضائيًا متنوعًا، فضلًا عن ضبط قضية تزوير مستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، مع التأكيد على استمرار الحملات الأمنية في جميع المنافذ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة مختلف صور التهريب.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم التهريب وضبط الأسواق والحفاظ على الأمن العام.

