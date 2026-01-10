خلاف على"تندة غسيل".. قرار من الجنايات في جريمة "العشرين"

قررت الدائرة "8"مستأنف جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة "سائق" العشرين، على خليفة إدانته بالسجن المؤبد، في واقعة اتهامه بقتل "محمد ياسر" بسبب خلاف على عربون "تندة غسيل" ببولاق الدكرور. إلى جلسة 7 فبراير المقبل .

الدائرة "7" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل علي سليم، في وقت سابق، أدانت "أبو بكر" المتهم بقتل "محمد ياسر" في منطقة شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، بالسجن المؤبد، كونهما على خلاف "تنده غسيل".

النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 4904 لسنة 2025 جنايات قسم بولاق الدكرور والمُقيدة برقم 930 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أسندت للمتهم "أبو بكر.ع"، سائق، تهمة قتل المجني عليه "محمد ي"، عمدًا مع سبق الإصرار؛ لإطفاء سخيمة قلبه لتشاجره والمجني عليه، فبث الشيطان ريح خُبثه وختم على قلبه وعقله ورضخ له فهيّأ له جرمه.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم عقد العزم المحقق على إزهاق روح المجني عليه "محمد ياسر" وما أن ظفر به منفردًا أعد لذلك سلاحًا أبيض "مطواه قرن غزال"، و باغته على حين غرة طعنات نافذة بمواضع جسده القاتلة قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وفاضت روحه إلى بارئها على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك في اليوم السادس من يناير 2025 بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

ودلت تحريات البحث الجنائي، أن يوم الواقعة نشبت مشاجرة بين "محمد: و "أبو بكر" فيما بين الطرفين إثر مشادة كلامية بينهما بسبب "خلاف تنده غسيل"، على إثر ذلك انصرف المجني عليه من محل الواقعة، ولما عاد المجني عليه مرة أخرى كان ينتظره المتهم حال إحرازه سلاحًا أبيض "مطواه " وما أن ظفر به حتى أنهال عليه ضربًا وطعنه بمطواة والتي استقرت بمواضع جسده حتى أودت بحياته.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه "محمد. ي"، أن الإصابة الموصوفة هي إصابة طعنية حدثت بالصدر حيوية حديثة حدثت من جسم صلب ذو حافة حادة أيّا كان نوعه وهي جائزة الحدوث وتعزي الوفاة نتيجة الإصابة.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات لما أسند إليه من تهمة قتل المجني عليه عمدًا.