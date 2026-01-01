أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار عن حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تزوير امتحانات رمضان صبحي"، حيث عاقبت اللاعب والمتهم الثاني بالحبس لمدة سنة مع الشغل.

كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثالث "فرد الأمن" من التهمة المنسوبة إليه، فيما عاقبت المتهم الرابع -هارب- بالسجن 10 سنوات.

وقبل النطق بالحكم ناشد رئيس هيئة المحكمة وزير التعليم العالي بتشديد الرقابة على المعاهد والجامعات لمنع تكرار الواقعة.

ووجه رئيس الدائرة رسالة إلى وزير التربية والتعليم بأن بعض المدارس تشترط حصول أولياء أمر الطفل على مؤهل عالٍ، وهو شرط مخالف للدستور، حيث إن التعليم حق مكفول للجميع دون تمييز.

وتابع رئيس المحكمة: "يعني أب عنده القدرة المالية يعلم ابنه تعليم خاص، لكن ميقدرش بسبب عدم حصوله على مؤهل عالٍ.. ولا بد من تدخل وزير التربية والتعليم لإنهاء هذا الشرط إذا كان موجود، وعلشان محدش يضطر إنه يعمل كده تاني".

وجاء في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن "يوسف. م" عامل بمقهى، و"محمد. إ" مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، و"رمضان صبحي" لاعب كرة قدم، و"طارق محمد" مالك مقهى، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبوا تزويرًا في محرر رسمي، وهي كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة، والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

