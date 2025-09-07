إعلان

"هشم رأسه بمطرقة حديدية".. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل تاجر موبيليا في حلوان

08:22 م الأحد 07 سبتمبر 2025

أرشيفية

كتب- أحمد عادل:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الإثنين، أولى جلسات محاكمة كهربائي في اتهامه بقتل تاجر موبيليا بمطرقة حديدية لسرقته في حلوان.

وكشفت أوراق التحقيقات في القضية رقم 772 لسنة 2025 جنايات 15 مايو، والمقيدة برقم 112 لسنة 2025 كلي حلوان، أن المتهم "م. ع" كهربائي، استدرج المجني عليه أشرف محمود ثابت أحمد إلى مسكنه بحجة شراء بعض الأثاث المنزلي، بعدما عقد العزم على التخلص منه وسرقة أمواله.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أعد أداة الجريمة مطرقة حديدية وسلاح أبيض "سكين"، وباغت المجني عليه فور وصوله، وانهال عليه بالضرب المبرح على رأسه حتى أسقطه أرضًا، ثم أجهز عليه بطعنة في رقبته مستخدمًا السكين، ما أسفر عن وفاته في الحال.

جنايات القاهرة محاكمة كهربائي قتل تاجر
