إعلان

إلغاء الحبس.. قرار عاجل من الاستئناف في قضية "شهاب من الجمعية"

05:48 م الأحد 07 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق التوك توك_6
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة مستأنف جنح الطفل، بقبول الاستئناف المقدم سائق التوك توك المعروف إعلاميًا بـ"شهاب من الجمعية" على حكم حبسه عامين شكلًا ، وفي الموضوع قررت الاكتفاء بوضع المتهم في دار رعاية لحين بلوغه السن القانوني.

وكان هاني محمد محامي المجني عليه في واقعة اعتداء سائق توكتوك على موكله بألة حادة "مفك" والمعروف إعلاميًا بـ"شهاب من الجمعية " كشف عن تفاصيل جلسة استئناف المتهم على حكم حبسه.

وقال محمد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن جلسة اليوم شهدت استماع هيئة المحكمة إلى مرافعة محامين المتهم "شهاب من الجمعية" والمجني عليه في الواقعة.

وتابع أنه خلال الجلسة تقدم بتنازل عن تلفيات السيارة رأفة بحالة المتهم وأسرته، وطلب بتخفيف الحكم على المتهم كونه لا يزال طفلًا غير مدرك لعواقب أفعاله.

وكانت محكمة جنح الطفل بالأميرية قد قضت في وقت سابق بحبس سائق التوك توك عامين، مع إيداعه مؤسسة عقابية، لاتهامه بالاعتداء على شخص باستخدام أداة حادة "مفك" بطريق الأوتوستراد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة مستأنف جنح الطفل شهاب من الجمعية طريق الأوتوستراد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان