إعلان

اليوم.. استئناف "شهاب من الجمعية" على حكم حبسه

06:00 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

شهاب سائق توك توك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة مستأنف جنح الطفل، نظر استئناف سائق التوك توك المعروف إعلاميًا بـ"شهاب من الجمعية" على حكم حبسه عامين.

وكانت محكمة جنح الطفل بالأميرية قد قضت في وقت سابق بحبس سائق التوك توك عامين، مع إيداعه مؤسسة عقابية، لاتهامه بالاعتداء على شخص باستخدام أداة حادة "مفك" بطريق الأوتوستراد.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من سائق مركبة "توك توك" لاصطدامه بسيارته والتعدي عليه بالسب والقذف وتهديده بالإيذاء مستخدمًا "مفك"، أثناء قيامه بتصوير الواقعة بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد وضبط مرتكبها، وتبين أنه سائق مركبة "توك توك" مقيم بالقاهرة، وضُبط بحوزته المركبة والأداة المستخدمة "المفك". وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شهاب من الجمعية سائق توك توك جنح الطفل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم
مساء اليوم.. قمر الدم يزين سماء مصر في مشهد فلكي نادر والأوقاف تدعو لصلاة الخسوف
الطريق إلى البرلمان.. موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب- (خاص)