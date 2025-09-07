اليوم.. استئناف "شهاب من الجمعية" على حكم حبسه

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة مستأنف جنح الطفل، نظر استئناف سائق التوك توك المعروف إعلاميًا بـ"شهاب من الجمعية" على حكم حبسه عامين.

وكانت محكمة جنح الطفل بالأميرية قد قضت في وقت سابق بحبس سائق التوك توك عامين، مع إيداعه مؤسسة عقابية، لاتهامه بالاعتداء على شخص باستخدام أداة حادة "مفك" بطريق الأوتوستراد.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من سائق مركبة "توك توك" لاصطدامه بسيارته والتعدي عليه بالسب والقذف وتهديده بالإيذاء مستخدمًا "مفك"، أثناء قيامه بتصوير الواقعة بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد وضبط مرتكبها، وتبين أنه سائق مركبة "توك توك" مقيم بالقاهرة، وضُبط بحوزته المركبة والأداة المستخدمة "المفك". وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.