ما هي قضية عصابة "سارة خليفة" المتهم فيها 28 شخصًا؟

كتب – صابر المحلاوي:

"جلب وتصنيع مواد مخدرة بغرض الاتجار".. بهذه الاتهامات بدأت محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ عصابة "سارة خليفة"، والتي تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، نظرها اليوم السبت.

بدأت القضية التي حملت رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أحالها النائب العام إلى محكمة الجنايات، بعدما انتهت النيابة من تحقيقاتها الموسعة مع "خليفة" وباقي المتهمين.

وكشفت التحقيقات أن "سارة خليفة" لعبت دورًا محوريًا في التشكيل العصابي، عبر ضخ الأموال اللازمة لعقد صفقات استيراد المواد الكيميائية، إلى جانب ما ظهر في مقاطع فيديو عُثر عليها بهاتفها تضمنت تعذيب وهتك عرض شخص داخل غرفة نومها.

وأوضحت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية تمكنت عقب ضبط هاتف "خليفة" من العثور على مقاطع فيديو محفوظة داخل تطبيق خاص، أظهرت اعتداءات جنسية وتعذيب لشخص يدعى "م. ش"، كان يعمل سائقًا لديها سابقًا، حيث بدا في المقطع عاريًا ومصابًا بجروح وملطخًا بالدماء.

وأقرت المتهمة في أقوالها، أن الفيديو تم تصويره داخل غرفة نومها بالفعل، مؤكدة أن الصوت الأنثوي الظاهر بالمقطع يعود لها.

وروت أن السائق استغل حيازته لمفتاح شقتها أثناء سفرها للإسكندرية، ودخل متسللًا للمنزل، وحين واجهته وهددته بالاتصال بالشرطة توسّل إليها لعدم الإبلاغ.

وأضافت أن المشهد تطور بوصول أشخاص آخرين تابعين لجهة عمله الجديدة، فنشبت مشاجرة انتهت بتصوير الفيديو المتداول.

وفيما يخص علاقتها بالتشكيل العصابي، أقرت "خليفة" أنها تعرّفت على أحد المتهمين أثناء تردده على عيادتها الخاصة بالتجميل لحقن "نضارة الوجه".

وقالت: "المتهم الخامس قالي عنده شركة مقاولات وبيروح الجيم، وبيظهر طبيعي جدًا وبيسهر ويجيب هدايا، وبعد 3 شهور قالي إنه معجب بيا وارتبطنا. وبعد حوالي 7 شهور بدأت أحس إنه ماشي شمال، وماما قالتلي ابعدي عنه شكله بلطجي".

وأضافت أن المتهم رفض إنهاء العلاقة وظل يلاحقها بعد خطوبتها، ما دفعها للإبلاغ عنه، قبل أن تغادر مصر ثم تعود بعد حبسه. وأكدت أن هذه العلاقة كانت مدخلًا لارتباط اسمها بالقضية، نافية أن تكون قد تولت إدارة أو تأسيس تشكيل عصابي.

لكن التحقيقات أثبتت أن "خليفة" ضخت أموالًا لدعم أنشطة العصابة، وعقدت لقاءات مع متهمين خارج البلاد للاتفاق على صفقات استيراد المواد الخام، فيما تولى آخرون مسؤولية التصنيع والتوزيع. وذكرت أوراق القضية أن العصابة استخدمت وحدات سكنية لتجهيز المخدرات بمواد كيميائية مستوردة، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية نحو 648 كيلوجرامًا من المواد المخدرة.

وقالت "خليفة" في التحقيقات إنها كانت تعمل في الإعلام لسنوات، وقدمت برامج منوعات على قناتي "الشرقية" العراقية و"المحور"، ثم أسست شركة إنتاج خاصة لتنظيم الحفلات الغنائية خارج مصر باسم "سارة برودكشن"، وأشارت إلى أن دخلها الشهري كان يصل لنحو 500 ألف جنيه، وأن مكاسب شركتها تراوحت بين 30 و50 ألف دولار عن كل حفل.

وبحسب النيابة العامة، حملت القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، وانتهت التحقيقات إلى إحالة "خليفة" و27 متهمًا آخرين لمحكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع مواد مخدرة بغرض الاتجار، إلى جانب وقائع التعذيب وهتك العرض المثبتة في مقاطع الفيديو المضبوطة.