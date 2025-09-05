إعلان

خلال 24 ساعة.. ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل تلاعبه بالأسواق

02:05 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

صورة أرشيفية

كتب -علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لمواجهة جرائم الغش والتلاعب في الأسواق.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط نحو 5 طن من الدقيق الأبيض البلدي المدعم داخل المخابز السياحية والحرة، وذلك في إطار التصدي لمحاولات بيعه بأزيد من السعر المقرر أو التلاعب بالكميات المخصصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لحماية المستهلكين وضبط الأسواق ومنع أي محاولات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الدعم المخصص للمواطنين.

حملات تموينية 5 أطنان دقيق الدقيق الأبيض البلدي دقيق مدعم
