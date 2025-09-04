فيديوهات مرعبة.. ضبط شاب يروّج للسحر والدجل بمناطق مهجورة بالقاهرة

كتب - عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيها شخص يتردد على بعض المباني المهجورة ويدّعي قدرته على استخراج الجن وممارسة أعمال السحر والشعوذة.

وبالفحص، تمكنت الجهات المختصة من تحديد وضبط القائم على الصفحة، وهو أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته هاتفان محمولان يحتويان على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في أعمال الدجل ومحافظ إلكترونية تحوي مبالغ مالية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة ونشر مقاطع الفيديو على صفحته لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.