الداخلية تحتفل بالمولد النبوي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

كتب - عاطف مراد:

أحيت وزارة الداخلية ذكرى المولد النبوي الشريف داخل مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال فعاليات دينية وإنسانية متكاملة هدفت إلى تعزيز القيم الروحية بين النزلاء.

وشهدت الاحتفالات حضور علماء من الأزهر الشريف، حيث ألقوا محاضرات توعوية تناولت الدروس المستفادة من سيرة النبي الكريم، مؤكدين على قيم الرحمة والتسامح والعمل الصالح.

وفي أجواء تعكس وحدة النسيج الوطني، شارك رجال الدين المسيحي بتقديم التهنئة للنزلاء، كما جرى توزيع الحلوى عليهم لإدخال البهجة ومشاركتهم فرحة المناسبة.

وتأتي هذه المبادرات في إطار السياسة الحديثة لوزارة الداخلية التي تركز على الجانب الإنساني داخل منظومة الإصلاح، بما يسهم في توفير الدعم النفسي والاجتماعي للنزلاء، ويدعم إعادة دمجهم في المجتمع عقب قضاء فترة العقوبة.



