في يوم واحد.. ضبط 11 حالة تعاطٍ وتنفذ 16 حكمًا على الطريق الإقليمي

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، بهدف فرض السيطرة وتحقيق الانضباط على حركة المرور.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1,031 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها تحميل ركاب بالمخالفة، عدم الالتزام بشروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بالأمن والمتانة.

كما جرى فحص 164 سائقًا على الطريق ذاته، وتبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، مما يشكل خطورة على أرواح المواطنين وسلامة الطرق.

ونجحت الحملات في ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 16 حكمًا قضائيًا متنوعًا، إضافة إلى التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها القوانين المنظمة للمرور.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات لتحقيق الانضباط على مختلف المحاور والطرق.