إعلان

في يوم واحد.. ضبط 11 حالة تعاطٍ وتنفذ 16 حكمًا على الطريق الإقليمي

11:38 ص الخميس 04 سبتمبر 2025

حملات مرورية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، بهدف فرض السيطرة وتحقيق الانضباط على حركة المرور.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1,031 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها تحميل ركاب بالمخالفة، عدم الالتزام بشروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بالأمن والمتانة.

كما جرى فحص 164 سائقًا على الطريق ذاته، وتبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، مما يشكل خطورة على أرواح المواطنين وسلامة الطرق.

ونجحت الحملات في ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 16 حكمًا قضائيًا متنوعًا، إضافة إلى التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها القوانين المنظمة للمرور.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات لتحقيق الانضباط على مختلف المحاور والطرق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات مرورية وزارة الداخلية الطريق الدائري الإقليمي حركة المرور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء تنفيذ قانون العمل الجديد.. اعتماد الاستقالات وتوثيق العقود بمكاتب العمل
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
الإمارات لا تستبعد إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل.. فما السبب؟
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح