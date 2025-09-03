كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنح الهرم بالجيزة، بحبس مالك عقار ونجله عامًا في إعادة إجراءات محاكمتهما، بتهمة التعدي على أرملة الفنان الراحل إحسان ترك ونجلها خلال محاولتهما طردهما من الشقة بمنطقة الهرم، وذلك وفق ما أكده عصام مهنا، دفاع أرملة الراحل.

وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنح الهرم مالك العقار ونجله غيابيًا بالحبس سنة، لاتهامهما بالتعدي على أرملة الفنان الراحل إحسان ترك ونجلها أثناء محاولتهما طردهما من الشقة محل النزاع.

وقدمت زوجة الفنان الراحل إحسان ترك بلاغًا رسميًا للنائب العام ضد مالك العقار بعد تهديدها بالقتل، مشيرة إلى أنها تركت منزلها نتيجة كثرة التهديدات.

وأوضحت أرملة الفنان خلال تحقيقات النيابة، أنها عانت كثيرًا بعد وفاة زوجها، وتعرضت للطرد من الشقة التي كانت تسكنها على يد مالك العقار ونجله.

وأضافت أن صاحب الشقة تعدى عليها وعلى نجلها، بعد أن طالبها بزيادة الإيجار إلى 7 آلاف جنيه، بينما العقد المبرم بينهما ينص على مبلغ أقل بكثير. وأكدت أنها تقيم حاليًا في شقة أخرى بعدما اضطرت لترك الشقة القديمة محل النزاع بسبب تهديدات مالك العقار.

