كتب- أحمد عادل:

أجلت محكمة جنح المقطم، أولى جلسات محاكمة المتهم "أحمد أبو المجد" المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور"، لاتهامه باستعراض القوة والاعتداء على طالب بـ"عصا بيسبول" أمام سنتر تعليمي في المقطم، لجلسة 17 سبتمبر الجاري.

وفي وقت سابق كان سيد معوض محامي الطالب المجني عليه في واقعة الاعتداء واستعراض القوة المتهم بها "أحمد أبو المجد" المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور"، كشف عن تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين غدًا الأربعاء.

وقال معوض في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن طفل المرور و2 آخرين يتم محاكمتهم غدًا الأربعاء، في اتهامهم بالاعتداء على موكله واستعراض القوة والبلطجة.

وتابع معوض، أن النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات، مشيرًا إلى أن حضورهم غدًا أمام المحكمة وجوبي لأن الحكم في قضايا استعراض القوة البلطجة يكون نافذًا.

وأشار دفاع المجني عليه أن المتهم "أحمد أبو المجد" قد تم إحالته للمحاكمة في جناية تعاطي المواد المخدرة ولم يتم تحديد موعد للجلسة حتى الأن.

في وقت سابق، كانت جهات التحقيق قد قررت إخلاء سبيل "أ. أ."، الشهير بـ"طفل المرور"، على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بالتعدي على الطالب "يوسف" باستخدام عصا بيسبول، ما أسفر عن إصابات موثقة بالتقارير الطبية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة بين عدد من الطلاب بمنطقة المقطم.

وتبين من الفحص أن الواقعة تعود إلى يوم 21 مايو الماضي، حيث تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين: الطرف الأول: يضم 3 طلاب، أُصيب اثنان منهم بجروح قطعية وكدمات متفرقة، والطرف الثاني: يضم 4 طلاب، من بينهم طالبة.