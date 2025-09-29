إخماد حريق داخل منزل في الحوامدية دون إصابات



تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل منزل في منطقة الحوامدية دون وقوع إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل منزل في منطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أقوال شهود العيان وقاطني المنزل لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

