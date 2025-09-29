إعلان

تصادم ميكروباص ونقل أعلى دائري المنيب

كتب- صابر المحلاوي:

12:37 م 29/09/2025

دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناشٍ لرفع آثار حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أعلى الطريق الدائري بالمنيب، وتجري أجهزة الأمن الفحص للوقوف على مدى وقوع إصابات بين ركاب السيارتين من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل أعلى دائري المنيب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وقوع التصادم بين السيارتين وانقلاب حمولة السيارة النقل.

تم الدفع بسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين، بالإضافة إلى أوناش المرور لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور بشكل طبيعي.

المنيب سيارة ميكروباص الطريق الدائري

