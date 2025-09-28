بيان عاجل من الداخلية عن قضية سرقة "تابلت وزارة التعليم"

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد بمنشور مدعوم بصورة مفبركة تم تداوله بأحد الحسابات من خارج البلاد بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الادعاء باستبعاد شخص من قائمة الاتهام من إحدى القضايا الجنائية الخاصة بسرقة أجهزة تابلت مملوكة لوزارة التربية والتعليم بزعم صلته بمسئولى وزارة الداخلية.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه خلال شهر سبتمبر عام 2024 تبلغ لمديرية أمن الجيزة من أحد مسئولى وزارة التربية والتعليم باكتشافه سرقة عدد 1179 جهاز تابلت أثناء أعمال الجرد بمخزن تابع لوزارة التربية والتعليم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة، وتبين بيعهم تلك الأجهزة لعدد من العملاء سيئى النية "من ضمنهم الوارد اسمه بالمنشور" (وقد تم نشر خبر بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بتفصيلات الواقعة بتاريخ 2024/9/16) وتولت النيابة العامة التحقيقات فى حينه، وقيدت القضية برقم 2024/16 جنايات عسكرية.

وضمت قائمة الاتهام 10 أشخاص ليس من ضمنهم الشخص الظاهر بالصورة، وصدرت أحكام نهائية ضد المتهمين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجة تلك الادعاءات الكاذبة.