طعن "عامل" يقود موظف ومندوب إلى التخشيبة 5 سنوات

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة موظف ومندوب توصيل بالسجن المشدد 5 سنوات، في واقعة اتهامهما بالشروع في قتل "عامل ديكور" في منطقة بولاق الدكرور بعدما استدرجاه إلى مسكن أحدهما من أجل قتله، بسبب خلافات بينهما.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "إ.أ"، موظف، و" ه.س"، مندوب توصيل، في تحقيقات القضية رقم 271 لسنة 2025، جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 971 لسنة 2025 كلى جنوب الجيزة، تهمة الشروع في قتل المجني عليه "م.خ"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على إزهاق روحه.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين، أعدا سلاحين أبيضين "سكين ومطواة"، لارتكاب جريمتهما بحق المجني عليه، وما أن ظفرا به حتى كالا له عدة ضربات قاتله مُحدثين إصابات بعموم جسده، قاصدين من ذلك قتله، إلا أن خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليه "م.خ" عامل ديكورات، وأكد أنه حال تواجده في أحد المحالات لصيانة الهواتف المحمولة، فحضر المتهم الأول "إ.أ"، وطب من التوجه إلى مسكنه وما أن وصلا منزل الأخير، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى قيام المتهم الأول بالتعدى عليه بأن كال له عدة ضربات بمطواة، وعاونه المتهم الثانى "ه.م" على القتل بأن كال له عدة ضربات فأحدثا إصابته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وفق أوراق الدعوى، فإن التقرير الطبي الصادر من مستشفى جامعة القاهرة والموقع على المجني عليه كشف عن وجود طعنات نافذة في الصدر ما أحدث وسترواح بالرئة اليسري.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول، لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمان إلى محكمة الجنايات المختصة والتي أدانتهما بالسجن المشدد 5 سنوات.